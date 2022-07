Milan, Renato Sanches resta il preferito di Maldini e Massara

Prosegue da tempo la telenovela Renato Sanches e il duo rossonero continua a sperare di chiudere l'affare. L'inserimento del PSG sembrava potesse concludersi con il Milan beffato un'altra volta dopo l'affare Botman. E invece i parigini non hanno ancora affondato definitivamente sul lusitano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del CorriereDelloSport Renato Sanches continua ad essere il preferito di Maldini e Massara per il centrocampo . La richiesta del Lille di 10 milioni non rappresenta alcun ostacolo da parte dei rossoneri, pronti ad accontentare le richieste dei transalpini. Resta da capire la situazione legata al PSG.

Sebbene il Milan si sia mosso con largo anticipo rispetto ai campioni della Ligue 1, Renato Sanches ha messo in cima alla lista delle sue preferenze Parigi come destinazione . La presenza di Christophe Galtier e Luis Campos gioca un ruolo fondamentale nelle scelte del calciatore. A questo si aggiunge che i francesi possono garantire a Sanches uno stipendio molto più cospicuo rispetto alle possibilità economiche del Milan, che non si spingerebbe oltre i 4,5 milioni a stagione . L'interesse del Paris potrebbe portare Jorge Mendes , procuratore del calciatore, a giocare a rialzo con i rossoneri e chiedere cifre altissime, lontane dai parametri della società rossonera.

Il classe '97 è stato individuato già dallo scorso gennaio come il rinforzo adatto per Stefano Pioli. La volontà della società è quella di andare all-in sul calciatore. Dinamico, duttile e tecnico, sarebbe il sostituto ideale di Frank Kessié. Come anticipato, il vero problema non sarebbe quello di trovare un'intesa economica con il Lille: la richiesta di 10 milioni può tranquillamente essere accolta. Il contratto del portoghese è in scadenza nel 2023 e il calciatore vuole andare via; la richiesta del Lille non può essere altissima. Molto più complicato riuscire a convincere Renato Sanches a tornare sui propri passi ora che preme per approdare dal suo vecchio allenatore. Ma il Milan spera di chiudere e scrivere, una volta per tutte, la parola fine presentando il portoghese a San Siro.