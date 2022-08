Milan, sfuma Renato Sanches: serve davvero un’alternativa?

Non si chiudono trattative, specialmente tra Milano e Lille. Rispetto alle passate stagioni, in cui i due club si erano trovati spesso a portare a termine operazioni di mercato, sembra si sia incrinato l'asse tra i rossoneri e i transalpini. Prima l'affare sfumato per Botman, con i francesi che hanno spinto per una sua cessione (molto più remunerativa) in Inghilterra a Newcastle. Ora è il turno di Renato Sanches che ieri ha svolto e superato le visite mediche con il PSG, sebbene in questo caso sia stata la volontà del calciatore, e non quella del club, a fare la differenza.