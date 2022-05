Milan, cambio di proprietà: Redbird il preferito di Elliott

Resta incerta la questione della cessione del club rossonero. Investcorp perde terreno e Redbird è in vantaggio ma non si esclude...

Secondo quanto riporta LaRepubblica Redbird sarebbe in vantaggio nell'affare , con il fondo americano che è il preferito di Elliott . La motivazione si lega alla formula dell'operazione. Le cifre delle offerte sono pressoché le stesse; si parte da una base di 1 miliardo di dollari. Il vantaggio di Redbird è rappresentato dalla formula dell'offerta stessa : rispetto ad Investcorp, il fondo americano può garantire un'offerta quasi del tutto "cash" al presidente rossonero, mentre il fondo arabo aprirebbe ad una sorta di prestito di circa 400 milioni di euro che ricadrebbe poi nelle casse del Milan. Elliott, quindi, preferirebbe cedere la società nelle mani di Redbird Capital , per evitare che il debito contratto da Investcorp possa pesare sul bilancio rossonero.

Non è da escludere anche la possibile permanenza di Elliott. Un aspetto che potrebbe cambiare la volontà del nativo del New Jersey è anche rappresentata dalle cifre dell'operazione. In queste settimane un altro tema caldo è quello legato alla cessione del Chelsea, con Roman Abramovic costretto a vendere i Blues per la sua vicinanza politico-economica con il leader russo Vladimir Putin. Le cifre di cui si sta parlando per la cessione del club londinese ammontano a circa il quadruplo di quelle circolate in orbita rossonera. La cessione del Milan resta ancora una questione da monitorare con molta attenzione.