Milan, mercato: gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Romagnoli

Quale futuro per Alessio Romagnoli con il Milan? Tante le voci sul capitano rossonero, ecco gli ultimi aggiornamenti

Se dalle parti di via Aldo Rossi arriverà la giusta offerta, però, sarà ceduto. Si aspettano offerte quindi, ma nessuno sconto. Con i soldi che potrebbero arrivare per il numero 13 di Stefano Pioli, Maldini e Massara dovrebbero lanciare l'assalto a Fikayo Tomori. L'intenzione quindi è quella di riscattare da Chelsea il calciatore, che fin dal suo arrivo a Milanello, lo scorso gennaio, ha destato ottime impressioni. Il Milan cercherà di abbassare le pretese degli inglesi però, che valutano il cartellino del difensore 28 milioni di euro. Riscatto sì, ma non a quelle cifre.

Non mancano le ammiratrici per il capitano del Diavolo. C'è chi parla di un possibile interesse della Lazio, squadra del cuore del difensore. Ma questa è soltanto una suggestione, almeno per ora, inoltre difficilmente il club di Claudio Lotito potrà permettersi esborsi pesanti, non in linea con quanto fatto negli ultimi anni, in sede di mercato. C'è però una pista spagnola, che porta a Barcellona e alla squadra blaugrana. Queste voci non sono una novità, più volte il numero 13 rossonero era stato accostato alla squadra di Messi. Poi c'è la Juventus, ma prima c'è da valutare il futuro di Giorgio Chiellini.