Calciomercato Milan, c’è l’offerta: 60 milioni sul piatto!

Nonostante le tante difficoltà riscontrate in questa stagione, soprattutto nel reparto avanzato quando Ibrahimovic era infortunato, il Milan è riuscito con grande merito a centrare il secondo posto in campionato e la conseguente qualificazione in Champions. Nella cavalcata rossonera si sono distinti vari calciatori, consacratisi come degli autentici top player. Ecco perché non stupisce che le big europee si stiano avvicinando al Diavolo con proposte non facili da rifiutare. In particolare l'ultima offerta che è stata riportata, fa tremare i tifosi rossoneri <<<