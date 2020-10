Milan, Gazidis: “Gioco verticale e squadra giovane: ecco il calcio che vogliamo”

MILANO – L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Leaders in Sport’: “L’obiettivo è tenere sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le prestazioni in campo. Riteniamo fondamentali il nostro scouting e i nostri dirigenti, come Paolo Maldini. Inoltre puntiamo ad un calcio verticale, con giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un’età media molto bassa, aiutata da un leader esperto come Ibrahimovic”. Intanto arriva una voce che spaventa i supporter del Diavolo. Bomba in diretta tv: i tifosi ora tremano! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA