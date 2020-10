News Milan, bomba in diretta tv: i tifosi ora tremano!

News Milan – L’indiscrezione lanciata da Salandin spaventa i supporter rossoneri

MILAN NEWS – Per molti versi il mercato emoziona e galvanizza alcuni tifosi, mentre altri non vedono l’ora che finisca per pensare soltanto al calcio giocato. Terminata la sessione estiva di trattative, ora la dirigenza rossonera potrà dedicarsi alle spinose questioni dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2021. A tal proposito nelle ultime ore è arrivata in diretta tv una notizia che farà tremare i supporter del Diavolo.

Il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin ha parlato alla tv di Calciomercato.it della situazione contrattuale di Gigio Donnarumma e delle voci di mercato che circolano sul conto del portierone rossonero: “Da tempo è un osservato speciale della Vecchia Signora. Non mi stupirei se i bianconeri riuscissero a prenderlo ad una cifra inferiore rispetto alla reale valutazione, considerando soprattutto la sua situazione contrattuale”. Lo scenario ipotizzato da Salandin si rivelerebbe catastrofico, ma qual è la situazione attuale sul rinnovo del numero 99 del Milan? Non si può negare che Donnarumma sia l’oggetto del desiderio di tanti grandi club europei, Real Madrid e Psg su tutti, ma il mancato accordo fra Milan e Raiola non dipende dalle sirene di mercato.

L'agente italo olandese e la dirigenza rossonera avrebbero deciso di comune accordo di attendere il termine ufficiale delle trattative per riprendere il discorso rinnovo. Gigio vuole rimanere nel club che lo ha cresciuto e che lo ha fatto diventare un fuoriclasse. I vertici del Milan sono pronti a compiere degli sforzi economici importanti per trattenere uno dei migliori portieri in circolazione. Per questi motivi risulta difficile credere che Donnarumma possa lasciare il Milan il prossimo anno, soprattutto a parametro zero. Più probabile che si arrivi ad un rinnovo, vedremo a quali cifre e di che durata.