Milan, all-in su De Ketelaere: cosa manca per chiudere l’affare

Resta ancora una certa distanza tra l'offerta avanzata dai rossoneri e la richiesta del Bruges. La squadra nerazzurra continua a chiedere una cifra maggiore rispetto ai piani del Milan. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del CorriereDelloSport Maldini e Massara continuano a lavorare per colmare il gap ma la dirigenza belga fa muro. Vincent Mannaert, general manager dei campioni in carica della liga belga, continua a chiedere 5-6 milioni in più ai rossoneri, che dal canto loro credono di essersi spinti entro i loro limiti per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2001.