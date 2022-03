Katia Serra: “Juventus Women in calo, sulla sfida con il Milan..”

L' ex calciatrice Katia Serra ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 per parlare della lotta scudetto Femminile.

Ex calciatrice, oggi opinionista e telecronista per Rai Sport, Katia Serra ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 per parlare della lotta scudetto Femminile.

La Juventus Women sta facendo un po’ di fatica ora: perché?

"L’impressione è che la Juventus Women stia attraversando un periodo di calo fisiologico, paga qualcosa a livello atletico. Non si può restare al 100% per tutta la stagione, ancora di più in un’annata in cui si sono sommate così tante partite per le fatiche in Champions".

È vero che la Juventus paga il fatto di avere una rosa interamente composta da nazionali?

"Non è l’unica squadra ad avere tante giocatrici in Nazionale, ed è una dinamica che si verificava anche gli altri anni. È naturale che questo possa creare qualche difficoltà nella gestione però non lo vedo come un limite. Quest’anno la Juve paga il doppio impegno in campionato e in Champions. Quello delle nazionali è un falso problema".

Appena la Juve ha sbandato si è riaperto il discorso scudetto, la Roma preme…

"La concorrenza è cresciuta ed ha ridotto il gap dalla Juve. Ritengo la Roma – ma lo pensavo anche ad agosto – la formazione più autorizzata a credere di poter scalzare la Juve dal piedistallo. È la squadra meglio assemblata e quella che è cresciuta di più negli ultimi anni".

Ora invece il doppio confronto in Coppa Italia col Milan…

"Se guardiamo al campionato il Milan da inizio anno ha fatto 12 punti complessivi, la Juve 8. Le rossonere hanno qualche defezione, ma mi aspetto grande equilibrio. Il Milan potrebbe creare delle difficoltà alla Juve, sa difendersi bene ed ha un atteggiamento collettivo importante. Mi aspetto due partite combattute".