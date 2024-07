Nella giornata odierna verrà presentato il nuovo tecnico dell'U23 del Milan Futuro, ovvero Daniele Bonera. A presentare il nuovo progetto...

Stefania Palminteri Redattore 4 luglio 2024 (modifica il 4 luglio 2024 | 11:32)

Nella giornata odierna verrà presentato il nuovo tecnico dell'U23 del Milan Futuro, ovvero Daniele Bonera. A presentare il nuovo progetto dei rossoneri, iscritti in Serie C, ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan.

"Buongiorno a tutti, benvenuti. Abbiamo ufficialmente fatto l'annuncio per il Milan Futuro. Vogliamo che i talenti abbiano una possibilità per entrare in Prima Squadra. Col sistema di prima, Primavera e Prima Squadra, c'era troppa distanza. Un giovane entra in Primavera a 16-17 anni, non sei pronto fisicamente per la Prima Squadra. Con il Milan Futuro avranno più tempo per crescere. La Serie C è un altro livello, li prepariamo a giocare contro gli adulti. Quando ti alleni con la Prima Squadra c'è tanta differenza rispetto alla Primavera.

Il Milan Futuro giocherà contro gli adulti, sarà molto difficile. Bisogna trovare equilibrio, anche per noi è una cosa nuova. Siamo preparati ed organizzati, è tutto sotto controllo. Vogliamo dimostrare che crediamo nei nostri talenti, vogliamo dare un'opportunità per farli entrare in Prima Squadra. Per il Milan il giovane è importante. Futuro e Prima Squadra per noi è una sola squadra. Tutto quello che mister Fonseca farà in Prima Squadra farà anche il Milan Futuro. Come se fosse copia e incolla. Milan Futuro sarà concentrato anche su allenamenti individuali, vogliamo migliorare e far diventare uomini i giovani. Quando rappresenti il Milan hai una grande responsabilità. C'è bisogno anche di disciplina.

Tra Primavera e Prima Squadra c'è distanza: spostiamo la Primavera al Vismara per allenarsi. Quando sei in Primavera non devi essere vicino alla Prima Squadra, devi avere voglia e motivazione per arrivare a quel sogno. In mezzo c'è lo step Milan Futuro, dove ci saranno i nostri più grandi talenti. Mettiamo profili che saranno profili da Milan, non conta solo il talento. Fonseca non ha paura di dare possibilità ai talenti e ai giovani. Non mettiamo tutta la responsabilità su questi ragazzi ovviamente, ci sarà qualcuno anche con più esperienza: bisogna trovare equilibrio. Sarà importante prendere non troppe botte, bisogna anche vincere le partite. Portiamo giocatori con esperienza da Serie C per avere equilibrio. Dobbiamo trovare la strada giusta.

La responsabilità del Milan Futuro sarà di Kirovski. Ha giocato in diverse squadre da professionista, arriva dagli USA. Ha lavorato con i LA Galaxy, per noi è un profilo di alto livello. L'allenatore sarà Daniele Bonera. Ha grande esperienza come calciatore, ha giocato al Milan per tanti anni. Ha preso il patentino da allenatore, è stato nello staff di Pioli e ha avuto un grande rapporto con i giovani. Ha preso esperienza in Prima Squadra, per noi è la scelta giusta perché è importante avere un rapporto di comunicazione con la Prima Squadra. Non ha ego, deve essere aperto: quando a Fonseca serve qualcosa lui deve essere disponibile e aperto ad una situazione dinamica. Prima Squadra e Futuro saranno una squadra unica per noi. Siamo contenti e fiduciosi. La scelta di un allenatore in questa situazione non è facile: gli allenatori nell'Academy pensano troppo ai risultati. Magari scelgono giocatori più pronti rispetto a giocatori che hanno più potenzialità: per loro è importante fare carriera. Per noi invece è importante avere allenatori che pensano alla crescita dei giocatori: il merito di un allenatore è quando i giovani arrivano in Prima Squadra. Benvenuto Daniele Bonera".

Il nome Milan Futuro: "C'erano altre scelte ma abbiamo scelto Milan Futuro perché è importante mandare un messaggio globale. Chi entra nel Milan Futuro sarà il futuro del Milan. C'è credibilità, è il nome giusto. Mi piace, funziona anche all'inglese 'future'-futuro".

Camarda in Serie C? "Tutti pensano che sarà facile ma non sarà facile. All'inizio farà fatica. Siamo qua per proteggerlo, la responsabilità è nostra. Dobbiamo dargli il tempo di crescere passo dopo passo. Dobbiamo prepararlo ad arrivare in Prima Squadra. Ci crediamo tanto, è uno di quei talenti con grande potenzialità. Non sarà facile, lo seguiremo passo passo. L'idea con tutti è di avere sempre minuti in campo, i giocatori devono avere sempre minuti in partita. Se non giocheranno in Futuro giocheranno in Primavera, se non giocano in Primavera giocano in U18. Cresci di più giocando in partita, non solo in allenamento. Se non giochi mai non cresci, è importanti per noi che tutti abbiano minuti. Milan Futuro avrà 22-23 giocatori, come la Prima Squadra. Tutti devono avere spazio per giocare, non perdere tempo".

Milan futuro: "Simic, Zeroli, Jimenez sono parte del Milan Futuro. Quando tocchi la Prima Squadra è importante restarci, non tornare. Per questo il Milan Futuro sarà importante, qui farai la crescita per andare in Prima Squadra. Perché quando ci arrivi poi non devi tornare indietro, devi stare lì. Jimenez è più verso la Prima Squadra, gli altri più verso il Milan Futuro. Devono fare questo processo per crescere ancora, possono avere più tempo per crescere e stare nel Milan. Dopo la Primavera prima se non c'era spazio allora vanno da altre parti e sembra che noi sbagliamo. Però quando vai in Prima Squadra devi dare risultati, perché se non lo fai tu lo fa un altro. Per questo è importante per noi il Milan Futuro. In Primavera ora hanno alzato il tetto a 20 anni. Al Milan Futuro avranno ancora più tempo, ma per talenti in cui crediamo. È importante anche il profilo. Quando parlo di profilo basta guardare la storia del Milan, chi ha fatto la storia. Noi cerchiamo questi profili. Poi se saranno dello stesso livello saremo solo felici".

Il raduno di lunedì: "Ora lunedì inizia il raduno ma mancheranno tanti giocatori per l'Europeo o per chi andrà alle Olimpiadi, ci sarà un po' una macedonia. Dopo l'America avremo ranghi più definiti. Ma è tutto sotto controllo ed organizzato".

Kirovski è una scelta tua? Quale sarà il suo ruolo? "Sarà responsabile della crescita dell'academy. Farà mercato e avrà responsabilità da Futuro in giù. Serviva uno che ha la nostra stessa ambizione e visione, che parla la nostra stessa lingua, e che ha le nostre stesse idee. Non dico che prima non ci fosse. Noi lavoriamo in alto e Kirovski lavora sotto di noi. È importante la visione e quello che vogliamo dai giocatori. Lo conosco personalmente, ho visto in America come lavora. Se non ci avessi creduto oggi non sarebbe stato qua. Vogliamo avere profili di alto livello in ogni area del club, sportiva e non. Vogliamo essere i migliori in tutti. Vogliamo fare il massimo possibile".

Come vi ponete nei confronti della Youth League? "Chi non gioca in Futuro giocherà in Primavera. La Youth League è una grande cosa, ma se mi chiedi se è meglio il trofeo della Youth League o portare cinque giocatori in Prima Squadra scelgo la seconda. La Youth League poi è come una piccola Champions, è una grande esperienza. La affronteremo per la maggior parte con i giovani della Primavera".

Vice Theo:"Il vice di Theo sarà Jimenez, e se non giocherà in Serie A giocherà nel Milan Futuro. Prendere il posto di Theo non è facile".