ESCLUSIVA – Mirabelli: “Sartori al Milan? Se lo meriterebbe. Donnarumma? Noi ci riuscimmo e alle nostre condizioni…”

Di RAMONA MARCONI

MILANO – E’ tornato a parlare dell’attualità rossonera Massimiliano Mirabelli, ex direttore rossonero, che ringraziamo per aver scelto i nostri microfoni. Da Ibra, al caso Donnarumma, passando per le voci su Sartori…

Come è cambiato il Milan di Ibra?

Ibra è un campione, ancora è determinante e può cambiare le partite. Lo svedese ha dato qualcosa d’importante da subito, anche ai giovani che un tempo vedevano Ibra forse solo nelle figurine, ma credo che costruire un futuro su un 38enne sia difficile.

Il rinnovo di Donnarumma sta diventando una telenovela. Come finisce?

All’epoca, per il Milan fu un grandissimo vantaggio perché non solo rinnovammo con Donnarumma e il suo entourage, ma lo facemmo alle nostre condizioni, portando molto vantaggio al Milan. Oggi, chi tratterà il discorso Donnarumma, avrà grandi problemi e potrà capire le nostre difficoltà. Io mi ritrovavo al limite della scadenza, con un contratto che scadeva a 11 mesi. Maldini e Boban hanno avuto tutto il tempo necessario per muoversi.

Come si può riportare il Milan ai vertici?

Serve pazienza e il tempo, quello che non abbiamo avuto noi. Oltre a dover cambiare tanti giocatori, siamo comunque arrivati a un passo dalla qualificazione in Champions, ad un passo dalla Coppa Italia, ma il calcio ci insegna, la stessa Atalanta insegna, stesso dicasi il Verona, che c’è bisogno di tempo. Avere tutto e subito non è possibile, mi auguro che il tempo che non è stato dato a noi, venga dato alla dirigenza attuale.

Nel futuro del Milan vede ancora Pioli?

Pioli sta dimostrando di saper far bene il suo mestiere. Navigato e preparato. Spero sia ancora l’allenatore dei rossoneri.

Sono insistenti le voci di un interesse del Milan per Sartori. Che ne pensa?

Sartori è uno dei direttori che stimo di più, grande professionista e sa fare bene il suo mestiere. Meriterebbe il Milan e farebbe bene al Milan. Ma mi auguro che rimanga la dirigenza attuale, occorre fare meno cambi possibile e gettare le basi per qualcosa di duraturo.