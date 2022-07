Di Lorenzo: ”Contro il Milan, Leao mi ha fatto sudare”

Giovanni Di Lorenzo, terzino degli azzurri partenopei ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le quali ha parlato anche del Milan

Il Napoli è attualmente in ritiro a Dimaro, in provincia di Trento; da lì Giovanni Di Lorenzo, terzino degli azzurri partenopei e degli azzurri nazionali, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le quali ha parlato anche del Milan. Di seguito, riportiamo le sue dichiarazioni.

Riguardo la sua passione per il calcio, Di Lorenzo ha dichiarato: “Sin da piccolo avevo la passione per il calcio ed ora è diventato il mio lavoro. Amo giocare a pallone e mi auguro di poterlo fare per più tempo possibile”.

Sull'avversario e sul compagno più forte mai incontrati: "Ho affrontato molti giocatori di alto livello. Durante il corso di questa stagione Leao ha fatto un campionato strepitoso e in Napoli-Milan mi ha fatto sudare un bel po'. Per quanto riguarda i compagni di squadra, a Napoli e in Nazionale Insigne ci ha fatto divertire. Se devo sceglierne uno scelgo sicuramente lui”.

Su Osimhen: “È fortissimo ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Quest’anno ha fatto un buon campionato nonostante gli infortuni. Cercheremo di aiutarlo a disputare un’altra ottima stagione”.

Sull'atmosfera che si respira dentro allo spogliatoio e sulla fascia di capitano: “C’è entusiasmo e voglia di ricominciare. Il ritorno in Champions dopo due anni ci ha reso orgogliosi. Dobbiamo affrontare la prossima stagione per crescere e cercare di fare quanto meglio possibile. Il capitano ce l’abbiamo ed è Kalidou Koulibaly. Se ce ne sarà bisogno, sarà mister Spalletti a decidere chi sarà il nuovo capitano”.

Sul suo rendimento fantacalcistico e sulle critiche del mondo social: “Nell’ultima stagione non sono stato particolarmente d'aiuto ai fantallenatori, spero di rifarmi quest’anno. Riguardo le critiche, siamo anche noi persone normali: ci sono periodi in cui tutto va alla grande e altri in cui abbiamo momenti di difficoltà”