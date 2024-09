Di gennaro: “La società dovrà intervenire in questa situazione negativa”

"Sono valutazioni che fa la società, avevano ritenuto Jovic un elemento utile anche per questa stagione ed evidentemente lo hanno rivalutato. A Firenze era andato a corrente alternata, al Milan pure e per questo hanno deciso di tornare sul mercato. La scelta di Abraham significa che non puntano più su Jovic, anche perché poi ci sono anche Morata e Okafor".

"Un pensiero sempre positivo e di eterna gratitudine nei confronti di Fatih. È tanto che non lavoriamo insieme, per me rimane un personaggio importante. Tramite lui ho potuto lavorare alla Fiorentina e poi al Milan, poi le strade si sono divise per tanti motivi. Terim è un tecnico che ha portato il calcio turco a un altro livello e anche al Milan non era affatto male, certamente non come lo avevano dipinto. Quando ci fu l'esonero eravamo nelle prime posizioni e con un derby vinto per 4-2, si poteva fare ancora molto bene ma è così la vita. Da parte mia eterna gratitudine".