Ufficiale: Andrea Conti è un nuovo giocatore della Sampdoria

Il terzino destro Andrea Conti non è più un giocatore del Milan. Il giocatore natio di Lecco si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria di Roberto D'Aversa lasciando così la squadra rossonera. Nella sua esperienza al Milan tante delusioni e poche soddisfazioni per il difensore ex Atalanta e Parma. Poco fa è arrivato il comunicato di entrambe le società che hanno comunicato la buona riuscita dell'affare.