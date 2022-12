Milan, clamoroso: Enzo Fernandez poteva arrivare invece di…

Enzo Fernandez: il gioiello argentino avrebbe potuto vestire la maglia rossonera in estate. Ora mezza Europa su di lui. E Cody Gakpo...

Redazione Il Milanista

Ebbene sì: l'estate scorsa il Milanavrebbe potuto portare in rossonero proprio il neo campione del mondo Enzo Fernandez. Il ballottaggio era tra lui e Yacine Adli. Il capo dell'area scouting del Diavolo (Moncada) lo aveva anche incontrato in Argentina. Il fuoriclasse del River Plate a giugno decise poi di approdare al Benfica a titolo definitivo. Il giovane talento ha preferito il Portogallo come meta. E gli è andata discretamente bene: 24 partite disputate (tra Liga portoghese, Champions e coppa nazionale), 5 assist e 3 gol. Al momento la sua squadra guida il campionato e lascia il segno anche in Europa. 21 anni e già campione del Mondo. Sarebbe stato un colpo incredibile per il Milan...

E adesso su di lui c'è il pressing del Liverpool, che oltre a lui seguirebbe anche un altro fuoriclasse che si è mostra in Qatar: Cody Gakpo (finito nel mirino anche del Milan). Secondo il Corriere dello Sport, i Reds intendono rinforzarsi da quella parte del campo e i due giocatori sono profili che rispecchiano le esigenze del club inglese. Ma le cifre dei rispettivi cartellini non sono del tutto trascurabili. Oltre al Liverpool su di loro ci sono altre squadre. La concorrenza è davvero tanta all'indomani del Mondiale. Con ogni probabilità entrambi non lasceranno le loro rispettive squadre prima di giugno.

L'olandese classe 99′ ha segnato 3 gol in 5 partite a questo Mondiale e si è reso protagonista ad ogni match. In campionato con la maglia del PSV, Gakpo ha messo a segno fin qui 13 gol in 24 partite. Senza contare i 17 assist. Altre voci lo accosterebbero al Manchester United, orfano di CR7. Il valore di Gakpo al momento è stato fissato a 75 milioni. Cifre da capogiro. Discorso simile anche per l'argentino (eletto miglior giovane del torneo). Partito dalla panchina, dopo il match contro il Messico ha iniziato a crescere esponenzialmente. Al momento ha una clausola rescissoria di 120 milioni.