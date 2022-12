News Milan / Pellegatti spiazza tutti: “Pioli ha un’idea clamorosa”

Il tema attacco è una delle questioni più calde in casa Milan. A fare il punto della situazione - svelando anche una clamorosa notizia a sorpresa - è stato Carlo Pellegatti. Ecco quanto riferito dal noto giornalista di fede rossonera sul suo canale YouTube: "Quale sarà il futuro del Milan per quanto riguarda la punta centrale? La situazione oggi è questa. Giroud certamente accuserà il peso psico-fisico del Mondiale, un giocatore almeno inizialmente da centellinare. Poi c'è Origi, che si è fatto male. Secondo me non sarà a disposizione prima di 3/4 settimane. Ma anche quando ha giocato, non è che abbia brillato.