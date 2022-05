Ceferin: “Nuova Champions? Ultimo chiodo nella bara della Superlega”

Le dichiarazioni del presidente della UEFA, un colpo di grazia nei confronti della Superlega. Queste le sue parole.

Il presidente della UEFA cerca di allontanare, una volta per tutte, lo spettro della Superlega. Ceferin parla di cambiamento per dare una scossa a tutto l'ambiente e una risposta al progetto 2.0 portato avanti da Agnelli, Laporta e Florentino Perez, gli unici ad essere ancora promotori della super competizione.

La risposta è arrivata qualche giorno fa a Vienna, quando qualche giorno fa si è riunito a Vienna il comitato esecutivo della UEFA. L'incontro ha portato all'approvazione della nuova formula della Champions League. Per Ceferin sarà il colpo di grazia per la sconfitta del progetto della Superlega. Secondo quanto riportato all'agenzia slovena STA, ecco le sue dichiarazioni: