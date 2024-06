Calciomercato Milan: possibile intreccio di mercato Rabiot-Fofana

Il calciomercato del Milan potrebbe essere fondamentale anche per completare il centrocampo con un colpo difensivo. Il nome più caldo recentemente è quello di Wieffer del Feyenoord , ma ci sono altri giocatori in ballo. 'Tuttosport' in edicola questa mattina parla della Juventus , incrociandola con alcuni obiettivi rossoneri.

Il rinnovo, si legge, di Rabiot con la Juventus non è ancora arrivato. Giuntoli avrebbe messo sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno a cifre del tutto analoghe a quelle elargite in questa stagione, quindi circa 7,5 milioni. Rabiot nei giorni scorsi avrebbe incassato l’interesse di alcuni club, tra cui il Milan, seppur senza passi concreti. Lo scenario intorno a Rabiot non sarebbe mutato, con un cauto ottimismo che ci sarebbe ancora alla Juventus, anche se la società si starebbe muovendo per far fronte a ogni scenario possibile: nelle ultime ore sarebbe stato sondato Youssouf Fofana, 25 anni, annunciato in uscita dal Monaco in estate. Il centrocampista francese sarebbe uno degli obiettivi del Milan in questo calciomercato. Possibile quindi un doppio intreccio con la Juventus.