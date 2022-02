Bucchioni: “Quello che manca al Milan ora? La personalità di Kessie”

Enzo Bucchioni ha parlato del Milan e anche di Franck Kessie. Sentite le sue parole sulla squadra rossonera

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Franck Kessie in esclusiva a Calcissimo e ha detto: “Sapete cosa manca al Milan adesso? La personalità di Kessie. Se ne è già andato con la testa. Era lui che l’anno scorso spesso faceva la differenza e si prendeva la squadra sulle spalle a livello di testa e di carisma ”. Queste le parole del noto giornalista Enzo Bucchioni che ha parlato di Franck Kessie in esclusiva a Calcissimo.

Sulle colonne di Top Calcio 24 durante il programma “Calcissimo”, Enzo Bucchioni ha anche detto: “Il pareggio contro la Salernitana? C’entra la mentalità. La crescita che c’è stata con Pioli negli ultimi due anni è evidente, ma manca l’ultimo gradino. Queste cadute, queste battute d’arresto, non ci devono essere. Ti può capitare una volta nell’arco di una stagione ma non puoi in continuazione non presentarti con la cattiveria giusta contro queste squadre qua che comunque giocano a calcio. La Salernitana deve farti paura come il Real Madrid, e devi andare li e vincere. Mi aspetto che il Milan faccio questo salto mentale che ad oggi ogni manca”. Queste le parole del noto giornalista Enzo Bucchioni che ha parlato del Milan in esclusiva a Calcissimo su Top Calcio 24.