Alla scoperta di Mike Maignan

Il Milan si assicura Mike Maignan per il prossimo anno.

È delle ultime ore la notizia dell'approdo di un nuovo portiere in casa rossonera. Ieri sera Mike Maignan è atterrato a Linate e in questo momento sta svolgendo le visite mediche alla clinica La Madonnina. Questo colpo mette una definitiva pietra tombale alla questione, quasi una telenovela, del rinnovo contrattuale di Gigio Donnarumma con la maglia del Milan.

. La stagione del Lille non è certamente facile, ma il Loco intravede in Mike delle qualità uniche, che gli fanno conquistare il posto da titolare.

Mike piace a Bielsa soprattutto per la sua innata capacità di saper gestire il pallone con i piedi, elemento fondamentale per la costruzione dal basso delle squadre di Bielsa. Successivamente però subentra l’attuale allenatore Christophe Galtier , che l’anno dopo porterà il Lille a chiudere al secondo posto e quest'ultimo non ha dubbi: Mike continua ad essere il portiere titolare e il LOSC ottiene risultati fantastici.

In Ligue One ha giocato quest'anno trentotto partite concedendo 0.6 gol a partita . Ha anche raggiunto un totale di ventuno clean sheets .

É sicuramente un portiere molto affidabile, con esperienza europea. Sembrerebbe quindi il profilo più adatto per il Milan in caso di addio di Gianluigi Donnarumma. Il club di Via Aldo Rossi non è convinto della titubanza di quest'ultimo e vuole assicurarsi al più presto il portiere francese.