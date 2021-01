Gazzetta – Milan, domani in panchina anche Tomori

TOMORI AL MILAN, CHIUSURA AD UN PASSO

MILANO – E’ ormai tutto fatto per il passaggio di Fikayo Tomori dal Chelsea al Milan. Le due società hanno limato anche gli ultimi dettagli dell’affare e sta per giungere la tanto attesa fumata bianca. Sarà dunque il giocatore inglese, di origini canadesi, il rinforzo per il reparto difensivo della squadra rossonera. Con Tomori il Milan va infatti a completare la propria batteria di centrali, già composta da Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia e Mateo Musacchio. Stando a quel che riferisce l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, oggi il classe 1997 sbarcherà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Già domani potrebbe esser convocato da mister Pioli per la sfida di campionato contro l’Atalanta a San Siro. In tal caso, comunque, si accomoderebbe in panchina. Chelsea e Milan hanno trovato l’intesa definitiva sulla base di un’operazione in prestito sino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato attorno ai 25 milioni di euro.

Tomori cresce calcisticamente proprio nel Chelsea e nel 2017 fa la sua prima esperienza in prestito, trasferendosi al Brighton. Dopodiché passa all’Hull City e l’anno successivo veste la maglia del Derby County. Nell’estate del 2019, dopo tre esperienze in Championship, torna a Londra con la speranza di poter essere protagonista anche in Premier. Frank Lampard, però, gli riserva pochissimo spazio e Tomori finisce ai margini del progetto dei Blues. In questa stagione ha totalizzato una presenza in campionato, due in Coppa di Lega, una in FA Cup e zero in Champions League. Il calciatore ha quindi chiesto il trasferimento e il Milan si è fatto trovare pronto per cogliere questa opportunità di mercato e sistemare la sua difesa. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<