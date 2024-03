Verona-Milan, le pagelle di Crudeli: “Ci risiamo!!! Pioli, ti prego, ascoltami…”

Il portierone del Milan, recuperato dopo la botta subita contro lo Slavia Praga, non riesce a mantenere la porta inviolata neanche contro il Verona. Non che sia colpa sua, assolutamente. Non può nulla sulla fiammata di Noslin dalla distanza che riapre la gara. Attento e tempestivo nelle uscite, bravo come al solito anche con i piedi. Al 90' altrettanto bravo a murare una conclusione che gli costa anche qualche fastidio fisico. VOTO: 6,5