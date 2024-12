Verona-Milan, le pagelle di Crudeli: “Dopo questa roba, una cosa è certa…”

Partiamo con le pagelle di Verona-Milan con il portiere rossonero, costretto a vivere un primo tempo molto simile a quello vissuto da tutti i tifosi milanisti: di una noia mortale. Caro Mike, credo che tu meglio di tutti possa capirci. Ma almeno lui, ogni tanto, è anche chiamato in causa. Come ad esempio al 27' del primo tempo, quando Chukwueze decide di regalare il pallone al Verona permettendo a Suslov di tentare la conclusione verso la porta del Milan. Maignan c'è (almeno lui) e respinge il tiro. Il duello si ripete anche nel secondo tempo e ancora una volta ne esce viciniore il portiere rossonero. Bene aver portato a casa un nuovo clean sheet, visto che il Milan non è così tanto abituato a non prendere gol. VOTO: 6