Slavia Praga-Milan, le pagelle di Crudeli: “Ragazzi, io ve lo dico!! Ora Pioli…”

Il Milan si presenta a Praga forte del doppio vantaggio ottenuto nella gara di andata di San Siro contro lo Slavia. Pronti, via e l'atteggiamento non è dei più coraggiosi o determinati. Lo Slavia Praga, spinto da un pubblico abbastanza acceso, mette sotto pressione un Milan che subisce l'entusiasmo degli avversari. Poi, come successo anche all'andata, i cechi rimangono con l'uomo in meno già al 20' del primo tempo per un rosso diretto sventolato ad Holes per un brutto intervento su Calabria. L'espulsione, per fortuna, abbatte l'esuberanza dello Slavia Praga e mette decisamente in discesa la partita del Milan, che approfitta alla grande della superiorità numerica. Si accendono Theo Hernandez, Rafael Leao, Pulisic e Loftus-Cheek e in pochi minuti i rossoneri blindano la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Tutto in pochi minuti, nel finale del primo tempo. Nel secondo il Milan gestisce con calma l'ampio vantaggio, senza rischiare nulla e senza accelerare troppo, anche per gestire e non sprecare le forze. Ma è davvero tutto oro ciò che luccica? Alla fine, i rossoneri riescono a prendere gol pure stavolta. Partiamo allora con le pagelle di Slavia Praga-Milan, con tutti i voti giocatore per giocatore fino ad arrivare a mister Stefano Pioli.