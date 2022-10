PAGELLE Milan-Chelsea: notte nera per Tonali, Siebert rovina tutto!

Il portiere rumeno può fare ben poco sulla rete del vantaggio degli inglesi. Al 18esimo Jorginho si presenta sul dischetto e calcia a sinistra, mentre il numero 1 rossonero si butta a destra e non para il rigore. Non può nulla nemmeno sul secondo gol degli inglesi, con Aubameyang che non sbaglia davanti alla porta dei Diavoli. Realizza invece una bella parata alla fine del primo tempo, non permettendo a Mount di segnare il terzo gol e mandando la palla in angolo.