Napoli-Milan, le pagelle di Crudeli: “Stasera li spariamo noi i fuochi d’artificio! GODO!!!”

Vi avverto subito, a scanso di equivoci. Stasera mi diverto, mi scateno, esagero. Ma stasera, immagino, me lo concederete. Sto godendo troppo. Iniziamo, allora. Doveva essere un bombardamento. La cosa curiosa è che Magic Mike, alla fine, non deve fare poi così tante parate. O meglio, ne fa una MONUMENTALE, parando all'80' il calcio di rigore calciato da Kvaratskhelia. Il Napoli spinge, certo. Ma il Milan in porta ha un Supereroe. Fine della storia. VOTO: 9