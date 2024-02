Monza-Milan, le pagelle di Crudeli: “Follia!! Ma che ho visto?! Pioli, basta così!”

Il portiere del Milan può poco sul vantaggio del Monza arrivato su calcio di rigore, realizzato da Pessina. Anche sul bel gol di Dany Mota non ha particolari colpe, a differenza di molti dei suoi compagni. Discorso simile anche per il tris firmato da Bondo, che tira fuori una super conclusione, e sulla stoccata definitiva di Colombo. Insomma, se il Monza ha battuto il Milan, di certo non è colpa sua. Si torna a prendere troppi, troppi gol dopo due clean sheet consecutivi che ci avevano un po' illuso. VOTO: 5,5