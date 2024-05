Milan-Salernitana, le pagelle di Crudeli: “Merci Oli, grazie Pioli. Cardinale, ora parlo con te…”

Il Milan chiude la stagione con un rocambolesco 3-3 contro la Salernitana, salutando contemporaneamente Mirante, alla sua ultima in rossonero. Peccato per i gol subiti da Simy e Sambia. Poco male, comunque. Salutiamo un ottimo terzo portiere, che ha sempre fatto il suo quando è stato chiamato in causa e che è anche stato un grande uomo spogliatoio di esperienza. VOTO: 6,5