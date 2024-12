Milan-Roma, le pagelle di Crudeli: “Mamma mia… Vi dico che Fonseca…”

Apriamo le pagelle di Milan-Roma con il portierone rossonero, che vive un primo tempo tutto sommato senza troppi patemi d'animo. La Roma ogni tanto si fa vedere dalle sue parti, ma Magic Mike non deve compiere chissà quali interventi per salvare la porta del Milan. E quando il tiro arriva, lui non può davvero nulla. Nulla da fare sulla grande conclusione al volo di destro di Dybala su un'altrettanto bell'assist di Dovbyk. Maignan non ha colpe, mentre la difesa ha la responsabilità di aver lasciato completamente solo Dybala a tirare da posizione ottimale. Nel secondo tempo Maignan deve intervenire più spesso, compiendo anche delle parate decisive e importanti. VOTO: 6,5