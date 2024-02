Milan-Rennes, le pagelle di Crudeli: “Cosa ho visto!! Pioli, ti prego, ascoltami…”

Il portierone del Milan viene chiamato in causa dagli attaccanti del Rennes davvero poche volte. Grande merito dei suoi compagni di squadra, che non fanno arrivare palloni pericolosi dalle sue parti. Gestisce con serenità i pochi palloni che gli passano tra le mani. In particolare, si esalta in un ottimo doppio intervento al 70' su un paio di conclusioni degli attaccanti francesi. Normale amministrazione e nuovo clean sheet in cassaforte. VOTO: 6,5