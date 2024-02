Milan-Napoli, le pagelle di Crudeli: “Pioli, Alleluia, Alleluia!!! Leao, ti voglio dire che…”

Il portiere del Milan viene chiamato poche volte in causa dagli attaccanti del Napoli, che faticano a inquadrare lo specchio della porta rossonera. Bravo e reattivo nel finale sulla conclusione di Di Lorenzo. Dopo un periodo non brillantissimo e con qualche (assurda) critica di troppo, serviva un nuovo clean sheet per Magic Mike. VOTO: 6,5