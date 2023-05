Milan-Lazio, le pagelle di Crudeli: “Mammamia, tanta roba! Leao, paura e terrore…”

Un sabato inaspettatamente sereno per il portierone francese, che praticamente non viene mai chiamato in causa. Ma riesce comunque a mettere un piccolo timbro sulla vittoria del Milan contro la Lazio, visto che è lui che fa partire la cavalcata trionfale di Theo Hernandez nell'occasione del 2-0 rossonero. VOTO: 6,5