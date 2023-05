Milan-Inter, le pagelle di Crudeli: “Disastro! Vi asfalto tutti!!! Pioli, ti dico che…”

Avvio shock del Milan in questo Euroderby in semifinale di Champions League contro l'Inter. Pronti, via e il portiere francese è costretto a raccogliere il pallone dal fondo della sua rete per ben due volte. Difesa in bambola, ma Mike non ha particolari colpe sull'uno-due micidiale dei nerazzurri. Anzi, nel secondo tempo mette pure una provvidenziale pezza con i piedi su una conclusione ravvicinata di Dzeko. Per questo lui non merita l'insufficienza, ma vi avverto: questa sarà ovviamente l'unica sufficienza della serata. E allora, preparatevi… perché li asfalto tutti. VOTO: 6