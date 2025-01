Milan-Girona, le pagelle di Crudeli: “Mamma mia… Dopo stasera, una cosa è sicura…”

Come sempre, iniziamo le pagelle di Milan-Girona con il portierone rossonero che già nel primo tempo è chiamato a diversi interventi molto importanti e di alto livello. Al 31' della prima frazione, il francese sbarra la strada a Van de Beek. Due minuti più tardi il portiere del Milan evita il vantaggio del Girona andando a respingere una conclusione molto insidiosa da distanza ravvicinata di Tsygankov. Ma il miracolo vero arriva proprio al tramonto del primo tempo, quando Magic Mike con il piede devia in angolo un tiro a botta sicura da pochi passi di Herrera. Secondo tempo fortunatamente meno impegnativo per Maignan, che ancora una volta mette il proprio marchio su una vittoria del Milan. Provvidenziale. VOTO: 7,5