Milan-Empoli, le pagelle di Crudeli: “Ragazzi, ma state scherzando?! Pioli, che roba è questa???”

Il portiere del Milan non viene praticamente mai impensierito dagli attaccanti dell'Empoli. Primo tempo da spettatore non pagante, nel secondo deve gestire un paio di palloni pericolosi, soprattutto nel faticoso finale di partita. Bravo su Destro, lasciato completamente solo in area. Importante, comunque, incassare un nuovo clean sheet. VOTO: 6