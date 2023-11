Milan-Borussia Dortmund, le pagelle di Crudeli: “Siamo finiti! Ora fuori i colpevoli!”

Avvio shock per il Milan e per il portiere rossonero che - subito dopo il rigore sbagliato da Giroud - si vede battere dal dischetto da Reus per il vantaggio del Borussia Dortmund. Non troppo reattivo poi sul piazzato di Bynoe-Gittens che riporta avanti i gialloneri. Ma la vera frittata arriva in occasione del terzo gol, firmato da Adeyemi: tiro centralissimo che però sorprende Maignan. Decisamente non in serata. VOTO: 4,5