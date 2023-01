Lazio-Milan, le pagelle di Crudeli: “Vergognatevi! Pioli, ti dico una cosa…”

Quanti errori da parte del rumeno. Il portiere non arriva per pochi centimetri sul tiro di Milinkovic-Savic, che porta i biancocelesti sull’1-0. Poteva fare decisamente di più sul raddoppio biancoceleste, arrivato al 38esimo con Zaccagni. Per finire la partita nel peggiore dei modi, non riesce nemmeno a parare il rigore battuto da Luis Alberto e subisce il poker con Felipe Anderson. Maignan, quando torni?