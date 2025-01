Juventus-Milan, le pagelle di Crudeli: “GODO!!! Su Conceicao vi dico che…”

Apriamo le pagelle di Juventus-Milan con Mike, che può poco o nulla sul tiro secco di Yildiz che porta in vantaggio i bianconeri nel primo tempo. Ho sentito qualcuno dire che avrebbe potuto fare di più. Non sono molto d'accordo: l'attaccante della Juve ha sparato a botta sicura e indisturbato da distanza ravvicinata, sarebbe servito un miracolo incredibile. Sempre nel primo tempo Maignan respinge bene anche un altro tiro di Ylidiz. Nel secondo tempo è costretto a soffiare su un altro paio di conclusioni insidiose dei bianconeri, ma al 70' dà il via all'azione che porta al rigore di Pulisic con un gran lancio da regista puro. Dà lì parte il ribaltone che ci porterà in finale. VOTO: 6,5