Fiorentina-Milan, le pagelle di Crudeli: “Disastrosi. CDK un’illusione, ma il peggiore è…”

Abbiamo un grande portiere, non ci sono dubbi. Fondamentale nel primo tempo con tre parate sicure, ma anche nello smorzare con i piedi il tiro a distanza ravvicinata di Bonaventura, salvato poi sulla linea da Tomori. Importante anche nel far ripartire il gioco, sia con le mani che con i piedi. Sul rigore c'è poco da fare: non indovina l'angolo. Sul secondo gol non può nulla. VOTO: 6,5