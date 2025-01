Como-Milan, le pagelle di Crudeli: “Ma che ho visto?! Ragazzi, devo dirlo…”

Apriamo le pagelle di Como-Milan con il portiere rossonero, che vive un primo tempo decisamente tranquillo da spettatore non pagante. Non che il Como non provi a farsi sotto, ma Mike non viene comunque mai chiamato in causa. La musica però cambia nella ripresa, quando il Como passa con il gol di Diao che gela il portiere del Milan. E anche stavolta, dopo la papera contro il Cagliari, Maignan avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa in più. Non è una vera e propria papera, ma da uno come lui mi aspetto una parata decisiva in quella occasione. Caro Mike, se ti ci metti pure tu sono dolori veri eh... VOTO: 5