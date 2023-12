Atalanta-Milan, le pagelle di Crudeli: “Pioli, non ce la faccio più!!! E adesso…”

Il portiere del Milan nulla può sulla stoccata di Lookman, nettamente deviata dallo sfortunato Tomori, che porta al vantaggio dell'Atalanta. Stesso discorso per quanto riguarda il raddoppio, firmato sempre da Lookman che - lasciato tutto solo nel cuore dell'area davanti a Maignan - la mette sotto la traversa da pochi passi per il nuovo vantaggio Atalanta. Evita però il tracollo nel secondo tempo con un doppio, eccezionale intervento proprio sullo scatenato Lookman. Se non ci fosse lui… Alla fine però deve cedere per la terza volta sul tacco di Muriel. VOTO: 7