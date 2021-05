Milan: un altro centrocampista, con un passato in Italia, nel mirino

Tante le voci di mercato sul Milan, tra queste s'inserisce anche quella su un centrocampista francese, che ha già giocato in Serie A

MILANO - Il Milan e il mercato. Tra poco si entrerà nel vivo, con l'apertura della sessione estiva. La società rossonera ha però praticamente messo a segno il primo colpo, con l'arrivo di Mike Maignan a Milanello. Operazione che però sono previste in tutte le zone del campo, perché in difesa si proverà a riscattare Tomori dal Chelsea e si porterà in rossonero un vice Theo Hernandez. Poi c'è da capire quale sarà il futuro di Dalot, anche se in rosa oltre a Calabria sulla destra ci sono Kalulu e il ritorno da Parma di Conti.

Fofana, ritorno di fiamma e la concorrenza da Bergamo

Colpi previsti a centrocampo. Perché il riscatto di Meite da Torino non sembra essere centro così come si proverà a ridiscutere con il Brescia la cifra per Tonali. Secondo quello che riporta il portale footmercato, il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo calciatore. Seko Fofana, attualmente al Lens e con un passato all'Udinese, dove ha giocato molto bene. Inseguito anche in passato proprio da Maldini e Massara. Una trattativa comunque non semplicissima, anche perché sul giocatore c'è anche l'interesse dell'Atalanta. Situazione che complica tantissimo la possibile trattativa. Un nuovo nome però per il centrocampo che lascia più di qualche dubbio sia su Tonali, che su Meite.

La situazione di Tonali

Bennacer e Kessie non sono assolutamente in partenza. Anzi il Milan e Stefano Pioli ripartiranno proprio da loro. E questa certezza ha portato la dirigenza ha fare delle riflessioni sul riscatto di Tonali. Sembrava che il Diavolo non avesse mai avuto dubbi sul giovane calciatore, che nonostante non abbia mantenuto le aspettative era destinato a rimanere in quel di Milano. Servono però ben 25 milioni di Euro per completare l'operazione e per assicurarsi a titolo definitivo il calciatore classe 2000.Tanti, sopratutto alla luce di quanto fatto quest'anno e nell'ultimo periodo Pioli gli ha preferito Meite, come prima alternativa in mezzo al campo. Maldini e Massara puntano allo sconto da parte di Cellino.