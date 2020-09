Strasser: “Mai avrei pensato di giocare nel Milan. Ora voglio rilanciarmi in Finlandia”

MILANO – Nella stagione 2010/2011, con una rete decisiva contro il Cagliari, Rodney Strasser diede il suo contributo alla vittoria della Scudetto da parte del Milan. Il centrocampista classe ’90, nato in Sierra Leone, era considerato uno dei maggiori talenti del vivaio rossonero, prima di inanellare una serie di sfortunate esperienze in altre squadre, che lo hanno fatto uscire dal calcio che conta. Oggi Strasser gioca in Finlandia, con la maglia del Turun Palloseura, ed ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW.

LE SUE PAROLE – “Quand’ero bambino guardavo il Milan in televisione, mai avrei potuto immaginare di poterci giocare. Il mio obiettivo era diventare un calciatore professionista. Magari mi immaginavo in Premier League, non di certo in quel Milan”.

SUL GOL AL CAGLIARI – “Quella partita ha cambiato tanto la mia carriera. Pirlo era infortunato ed eravamo appena rientrati da Dubai. Ad un certo punto Allegri mi mise in campo e segnai la rete che ci diede la vittoria. Fu importantissima per me perché guadagnai fiducia, infatti la partita seguente contro l’Udinese giocai titolare”.

SU IBRAHIMOVIC – “Ho conosciuto una persona simpatica e solare, non è come appare in televisione. E’ un uomo con una mentalità da vincente: un vero leader”.

SUL TRASFERIMENTO IN FINLANDIA – “Sono qui perché voglio rilanciarmi e far vedere che sto ancora bene. Sono stato sei mesi senza giocare. Ora gioco e voglio recuperare il tempo perduto, per poi provare a rifare un salto in avanti”.