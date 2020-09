Calciomercato Milan, colpo in attacco: può arrivare un pupillo di Pioli!

Calciomercato Milan, spunta un’idea suggestiva per l’attacco rossonero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Maldini e Massara stanno raccogliendo consensi unanimi nel mondo rossonero e non solo, per l’egregio lavoro che stanno portando avanti sul fronte calciomercato. Le priorità per completare la rosa a disposizione di mister Pioli sembrerebbero orientate verso il reparto difensivo e verso il centrocampo, ma le voci più clamorose che giungono in queste ore riguardano l’attacco. Non stiamo parlando delle notizie contrastanti su Federico Chiesa, che resta il sogno di calciomercato del Milan, ma di un nuovo nome a sorpresa, anche lui pupillo del tecnico del Milan.

Tuttosport rilancia la candidatura di Keita Baldé, più che deciso a lasciare il Monaco dove non viene considerato al centro del progetto. L’ex biancoceleste non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia. A lui hanno già pensato Fiorentina e Sampdoria, ma l’opzione Milan sarebbe senza dubbio la preferita dal nazionale senegalese. Il club di via Aldo Rossi non si è ancora mosso in maniera concreta per Keita, ma l’ipotesi potrebbe scaldarsi più in là. E’ vero, come abbiamo sottolineato in precedenza, che ci sono altre lacune da colmare prima di pensare all’attacco, ma l’affare Keita sarebbe una vera occasione. Il club del principato, infatti, sarebbe disposto a farlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Un affare, insomma, sia perché il calciatore è in grado di giocare su entrambe le corsie d'attacco, sia perché potrebbe anche costituire una valida alternativa ad Ibra come punta centrale. In più, Keita rientrerebbe anche nell'ottica di Elliott di puntare su profili giovani, avendo appena 25 anni, nonostante la notevole esperienza maturata. Vedremo se questa trattativa così suggestiva prenderà forma nei prossimi giorni.