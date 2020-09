SOCIAL – La signora Maldini indossa la maglia rossonera: ma è quella del marito o del figlio?

MILANO – Paolo Maldini la settimana scorsa ha ricevuto la maglia del Milan. L’ex capitano ha ringraziato il club per il regalo. Ieri, dopo la vittoria nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock, la moglie di Paolo Maldini, Adriana Fossa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la maglia del marito e il commento: “Pero que bueno” seguito da due cuori: uno rosso e uno nero. Più di un tifoso ha chiesto all’ex modella colombiana di che numero avesse quella maglia se il 3 indossata dall’ex marito o il 27 del figlio. La risposta? Ovviamente il 3 di Paolo. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra pesante novità di mercato in casa rossonera. Ora può cambiare tutto: è arrivata l’ufficialità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA