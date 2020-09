Sky Sport – Leao, assenza dovuta al Covid: è in quarantena da quasi un mese

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il giornalista Peppe Di Stefano, presente a Dublino per la sfida che il Milan disputerà questa sera contro lo Shamrock Rovers, ha fatto il punto della situazione sulla squadra rossonera: “La formazione verrà confermata rispetto alle ultime uscite, ma ci saranno alcune assenze importanti come quelle di Ante Rebic e Rafael Leao. Quest’ultimo ha contratto il Covid-19 ed è in quarantena ormai da venticinque giorni. Il croato, invece, dovrà scontare la squalifica di tre turni rimediata ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Al suo posto, sulla fascia sinistra, giocherà dal primo minuto Alexis Saelemaekers”.