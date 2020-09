Calciomercato Milan, bomba nel post partita: annuncio in diretta TV!

Calciomercato Milan, arriva una grande notizia

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La stagione del Milan ha avuto ufficialmente inizio, ma la rosa del Milan non può ancora dirsi completa. Maldini ha ancora il suo bel da fare, con l’obiettivo di ripartire dalle certezze costruite al termine dell’ultimo campionato, aggiungendo qualità in ogni reparto. Dopo aver rinforzato in maniera pesante il centrocampo, il dt rossonero potrebbe presto mettere a segno un altro grande colpo, stavolta in attacco.

Stando a quanto riferito da Sportmediaset in diretta su Italia Uno, si sarebbe clamorosamente riaperto uno spiraglio per uno dei molti sogni di calciomercato del Milan. Non è un mistero che i rossoneri stiano cercando un attaccante, che possa fare da vice a Ibra e regalare altre soluzioni a Pioli. Il nome più interessante accostato al Milan in quest’ottica è quello di Luka Jovic. La pista sembrava gelida, ma potrebbe tornare clamorosamente a scaldarsi nelle prossime settimane.

Jovic non ha mai trovato molto spazio nelle rotazioni del Real Madrid, chiuso da Benzema e dalla poca fiducia riposta in lui da parte di Zidane. Il serbo potrebbe dunque arrivare al Milan in prestito, ma si tratterebbe di un'operazione da concludere verso la fine della sessione di calciomercato. Secondo quanto riferisce Marca, il Real non avrebbe problemi a lasciar partire in prestito l'attaccante. Inoltre, gli ottimi rapporti col Milan non farebbero altro che favorire il buon esito dell'operazione. Si tratterebbe di un affare simile a quello che ha recentemente portato a Milanello Brahim Diaz: investimento minimo e decisioni rimandate al prossimo anno.