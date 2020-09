Sky Sport – Il Milan non prenderà un vice Ibra: ecco perché

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il giornalista Peppe Di Stefano ha negato la possibilità che in questa campagna acquisti arrivi a Milanello un centravanti per svolgere il ruolo di vice-Ibra: “Ibrahimovic, se non ci saranno squalifiche e infortuni, giocherà sempre. Per questo non arriverà un altro calciatore in quel ruolo. Il Milan, qualora fosse indisponibile lo svedese, potrebbe comunque schierare uno tra Rebic e Leao al centro dell’attacco. Le alternative quindi già ci sono. Inoltre il club punta molto su Colombo: c’è anche stato un contatto con l’agente e gli è stato riferito che il ragazzo è stato confermato in Prima Squadra. Ha fatto bene contro il Monza, ha un’ottima struttura fisica ed è giovanissimo, dato che ha ancora 18 anni”. Ma attenzione perché, in queste ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Idea da 45 milioni di euro, tutto confermato: “Maldini ha fatto l’offerta!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA