Rinnovo Donnarumma, fissato l’incontro decisivo con Raiola: i dettagli

MILANO – Stando a quel che riferisce l’edizione odierna di SportMediaset, il Milan avrebbe fissato un appuntamento con Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, per la prossima settimana, durante la sosta per le Nazionali. Incontro che verosimilmente sarà decisivo: il contratto del giovane portiere scadrà infatti a giugno 2021 e la società rossonera non può più perdere tempo. Maldini e Massara sono pronti a proporre un nuovo accordo da 8 milioni di euro netti a stagione, mentre Raiola ne chiede 10. Il divario esiste ma non è incolmabile: fondamentale, come nell’estate del 2017, sarà la volontà di Gigio.