Paquetà, destino segnato: il futuro è lontano dal Milan

MILANO – Anche ieri Lucas Paquetà non è stato convocato, in occasione della sfida d’Europa League con il Bodo/Glimt, per scelta tecnica da mister Pioli. Un ulteriore segnale di come il centrocampista brasiliano non rientri nei piani del tecnico rossonero. Salvo clamorosi colpi di scena, quindi, Paquetà lascerà il Milan in questa sessione di mercato. Nonostante un timido sondaggio del Valencia, il club maggiormente interessato resta il Lione che, tuttavia, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Stando a SportMediaset, il giocatore gradisce la possibilità di trasferirsi in Francia, ma cederlo a titolo definitivo è quasi impossibile. Il Lione punta infatti a un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo qualora venissero raggiunti determinati obiettivi. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma la società di Jean-Michel Aulas resta la più accreditata per accaparrarsi il classe 1997.